ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

02.08.2019 16:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Горело строение на территории частного домовладения. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал вовсю. Их вызвали жители ближайших высоток. 

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Сначала дымило. Начали крышу заливать, затем огонь они начали тушить. Тушат уже прилично.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Известно, что пострадавших в ЧП – нет. На месте продолжают работать эксперты. Они и установят точную причину возгорания.

«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горело строение на...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОффТОП: Самолет экстренно приземлился на оживленную трассу (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика