«Тушат уже прилично». В Сухарево на территории частного дома загорелась баня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 2 августа тушили баню. Пожар случился в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Горело строение на территории частного домовладения. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал вовсю. Их вызвали жители ближайших высоток.









Сначала дымило. Начали крышу заливать, затем огонь они начали тушить. Тушат уже прилично.









Известно, что пострадавших в ЧП – нет. На месте продолжают работать эксперты. Они и установят точную причину возгорания.



