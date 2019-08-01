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«Шахтёр» вышел в третий круг квалификации Лиги Европы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный клуб «Шахтер» продолжает свое выступление в Лиге Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне солигорчане провели ответный гостевой матч против датского «Эсбьерга». Счет в этой игре так и не был открыт: после финального свистка на табло остались все те же стартовые 0:0.
Неделей ранее в первом матче второго раунда отбора «Шахтер» победил 2:0, а значит идет дальше в Лиге Европы. В третьем круге подопечные Сергея Ташуева встретятся с итальянским «Торино». Первая игра состоится в Турине 8 августа. Команде не поможет Юлиус Сёке: 1 августа он заработал красную карточку. Ответный матч – 15 августа на столичном «Динамо».
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Шахтер» продолжает свое выступление в Лиге Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне солигорчане провели ответный...
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