Лукашенко поручил ускорить решение визовых вопросов с Евросоюзом

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси поручил МИДу активизировать решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства», — приводит слова премьера БелТА .

Беларусь и Евросоюз подготовили соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Их планирется подписать до 2 февраля 2020 года — даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Если соглашение будет подписано, то стоимость визы для беларусов не вырастет.

Также завершается подготовка соглашения о взаимном признании виз с Российской Федерацией. Оно позволит «открыть» совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Беларусь в Россию.