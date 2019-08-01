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Лукашенко поручил ускорить решение визовых вопросов с Евросоюзом
02.08.2019 17:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси поручил МИДу активизировать решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у Александра Лукашенко.
«Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства», — приводит слова премьера
Беларусь и Евросоюз подготовили соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Их планирется подписать до 2 февраля 2020 года — даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Если соглашение будет подписано, то стоимость визы для беларусов не вырастет.
Также завершается подготовка соглашения о взаимном признании виз с Российской Федерацией. Оно позволит «открыть» совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Беларусь в Россию.
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Президент Беларуси поручил МИДу активизировать решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
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