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Безналичные операции в Беларуси впервые превысили оборот нала
Источник материала: Партизан
В Беларуси в первом полугодии 2019 года сумма безналичных операций превысила сумму операций с наличными.
Такое произошло впервые за всю историю наблюдений операций по карточкам банков-клиентов, сообщает «Банковский процессинговый центр».
Доля количества безналичных операций по карточкам составляет 88%. И теперь доля суммы безналичных операций составляет 51%.
Доминирование безналичных платежей стало возможным в том числе благодаря внедрению новейших технологий безналичной оплаты, считает БПЦ.
Знаковым в развитии инновационных технологий оплаты стала реализация ОАО «Банковский процессинговый центр» сервиса Samsung Pay.
Кроме того, обеспечена эмиссия карточек с использованием технологии HCE (Host Card Emulation), которая позволяет эмулировать карточку в смартфоне для последующей бесконтактной оплаты.
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В Беларуси в первом полугодии 2019 года сумма безналичных операций превысила сумму операций с наличными.
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