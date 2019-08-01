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Безналичные операции в Беларуси впервые превысили оборот нала

02.08.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в первом полугодии 2019 года сумма безналичных операций превысила сумму операций с наличными.



Такое произошло впервые за всю историю наблюдений операций по карточкам банков-клиентов, сообщает «Банковский процессинговый центр».

Доля количества безналичных операций по карточкам составляет 88%. И теперь доля суммы безналичных операций составляет 51%.

Доминирование безналичных платежей стало возможным в том числе благодаря внедрению новейших технологий безналичной оплаты, считает БПЦ.


Знаковым в развитии инновационных технологий оплаты стала реализация ОАО «Банковский процессинговый центр» сервиса Samsung Pay. 

Кроме того, обеспечена эмиссия карточек с использованием технологии HCE (Host Card Emulation), которая позволяет эмулировать карточку в смартфоне для последующей бесконтактной оплаты.
 
 
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В Беларуси в первом полугодии 2019 года сумма безналичных операций превысила сумму операций с наличными.
 
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