Безналичные операции в Беларуси впервые превысили оборот нала









Такое произошло впервые за всю историю наблюдений операций по карточкам банков-клиентов, сообщает «Банковский процессинговый центр».





Доля количества безналичных операций по карточкам составляет 88%. И теперь доля суммы безналичных операций составляет 51%.





Доминирование безналичных платежей стало возможным в том числе благодаря внедрению новейших технологий безналичной оплаты, считает БПЦ.









Знаковым в развитии инновационных технологий оплаты стала реализация ОАО «Банковский процессинговый центр» сервиса Samsung Pay.





Кроме того, обеспечена эмиссия карточек с использованием технологии HCE (Host Card Emulation), которая позволяет эмулировать карточку в смартфоне для последующей бесконтактной оплаты.