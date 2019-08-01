"Не будет Кремля, ​​Беларусь станет второй Швейцарией". Минчанин едет на "химию" за "мос..лей"

Минчанин назвал россиян мос****ми [пренебрежительное прозвище жителей Москвы] и свино***** [плохими россиянами]. Его обвинили по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса за разжигание национальной розни.





"Изначально я обжаловал приговор в городском суде, затем в Верховном. Милиция, следователи, ходатайствовали за меня, чтобы срок был меньше. Они считали мой приговор неправильным и жестоким, — рассказывает Еврорадио Дмитрий К. — Сейчас приговор вступил в силу, но больше месяца нужно, чтобы меня оформить".





Правда, благодаря нынешней амнистии срок наказания уменьшился на один год.





У Дмитрия беременная жена и небольшой бизнес. Мужчина выступает против российской агрессии в Украине и "имперскости". В своё время он помогал милиции находить белорусов, воевавших на оккупированном Донбассе на стороне "ЛДНР".









"Я против "диванной войны" и за практические шаги. Жалею только, что поддался эмоциям, — продолжает Дмитрий. — Я собирал деньги, медикаменты и помогал украинцам. Я предприниматель, мне нравится, когда есть экономический эффект. И например, я призываю всех не покупать российские товары".





Дмитрий считает, что комментарий, за который его судили, это только предлог. Мол, истинная причина уголовного дела против него — другие, более резкие высказывания о россиянах.





"Давайте по правде: за этот комментарий меня не судили бы, — добавляет Дмитрий К. — Я не считаю, что в Беларуси есть большие проблемы. Но если они есть, то я виню не Лукашенко, а Россию и Кремль. Не будет Кремля — ​​Беларусь будет в Евросоюзе или станет второй Швейцарией. Я считаю, что вредит стране не он [Александр Лукашенко. — Еврорадио], а Кремль".