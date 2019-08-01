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"Не будет Кремля, ​​Беларусь станет второй Швейцарией". Минчанин едет на "химию" за "мос..лей"

02.08.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию 45-летнего Дмитрия К., который получил три года "химии" за антироссийские комментарии в Инстаграме.

"Не будет Кремля, ​​Беларусь станет второй Швейцарией". Минчанин едет на "химию" за "мос..лей"
Минчанин назвал россиян мос****ми [пренебрежительное прозвище жителей Москвы] и свино***** [плохими россиянами]. Его обвинили по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса за разжигание национальной розни.

"Изначально я обжаловал приговор в городском суде, затем в Верховном. Милиция, следователи, ходатайствовали за меня, чтобы срок был меньше. Они считали мой приговор неправильным и жестоким, — рассказывает Еврорадио Дмитрий К. — Сейчас приговор вступил в силу, но больше месяца нужно, чтобы меня оформить".

Правда, благодаря нынешней амнистии срок наказания уменьшился на один год.

У Дмитрия беременная жена и небольшой бизнес. Мужчина выступает против российской агрессии в Украине и "имперскости". В своё время он помогал милиции находить белорусов, воевавших на оккупированном Донбассе на стороне "ЛДНР".


"Я против "диванной войны" и за практические шаги. Жалею только, что поддался эмоциям, — продолжает Дмитрий. — Я собирал деньги, медикаменты и помогал украинцам. Я предприниматель, мне нравится, когда есть экономический эффект. И например, я призываю всех не покупать российские товары".

Дмитрий считает, что комментарий, за который его судили, это только предлог. Мол, истинная причина уголовного дела против него — другие, более резкие высказывания о россиянах.

"Давайте по правде: за этот комментарий меня не судили бы, — добавляет Дмитрий К. — Я не считаю, что в Беларуси есть большие проблемы. Но если они есть, то я виню не Лукашенко, а Россию и Кремль. Не будет Кремля — ​​Беларусь будет в Евросоюзе или станет второй Швейцарией. Я считаю, что вредит стране не он [Александр Лукашенко. — Еврорадио], а Кремль".
 
 
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Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию 45-летнего Дмитрия К., который получил три года "химии" за антироссийские комментарии в Инстаграме.
 
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