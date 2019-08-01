Лукашенко требует ускорить согласование программы интеграции с Россией

Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совмина.

В числе рассматриваемых вопросов на совещании обсуждалось развитие отношений с Россией. По словам премьер-министра, Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом РФ и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий.





"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - рассказал Сергей Румас.





БелТА. Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств, передает









При этом власти продолжают скрываит от общества, о чем конкретно идет речь, отделываясь общими фразами, типа "осталось согласовать несколько вопросов", после чего начнется "разработка дорожных карт по секторам".







