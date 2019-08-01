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Кокорин и Мамаев надеются выйти по УДО

02.08.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Алексеевском районном суде Белгородской области.

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Пресненский суд 8 мая приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» П.Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого. 

Согласно приговору, осужденные отбывают наказание в колонии общего режима.


В октябре 2018 г. А.Кокорин и П.Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями - главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. 

По итогу конфликта медики диагностировали у Д.Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука.
 
Теги: Новости
 
 
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Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл...
 
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