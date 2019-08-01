Кокорин и Мамаев надеются выйти по УДО

Москва » в Алексеевском районном суде Белгородской области. Об этом сообщили Агентству городских новостей » в Алексеевском районном суде Белгородской области.





«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства.





Дата рассмотрения пока не назначена.





Пресненский суд 8 мая приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» П.Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.





Согласно приговору, осужденные отбывают наказание в колонии общего режима.









В октябре 2018 г. А.Кокорин и П.Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями - главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.





По итогу конфликта медики диагностировали у Д.Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука.