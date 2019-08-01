|
Кокорин и Мамаев надеются выйти по УДО
Источник материала: Партизан
Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
Об этом сообщили Агентству городских новостей «
«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», - сказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Пресненский суд 8 мая приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» П.Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.
Согласно приговору, осужденные отбывают наказание в колонии общего режима.
В октябре 2018 г. А.Кокорин и П.Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе сети «Кофемания» на ул. Большая Никитская, устроили драку с посетителями - главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
По итогу конфликта медики диагностировали у Д.Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)