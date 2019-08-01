Беларусь удержала 4-е место среди поставщиков пива в Евросоюз









Беларусь удержалась на 4-м месте среди стран — экспортеров пива в Европейский союз. Список таков:





Мексика 250 миллионов литров, или 52% от всего импорта пива в ЕС

Сербия 57 млн ​​л, 12%

США 43 млн л, 9%

Беларусь 22,7 млн ​​л, 5%

Украина 19 млн л, 4%

Китай 17 млн ​​л, 4%

Россия 14 млн л, 3%

Таиланд 10 млн л, 2%





По сравнению с 2017 годом Мексика, Сербия, Украина, Россия нарастили в 2018-м поставки пива, США — снизили. Объем поставок из Беларуси остался неизменным.





Львиную долю белорусского пива потребляет Литва. Неплохо оно продается также в Латвии и Эстонии. Небольшие поставки белорусского пива идут в Германию и Польшу.









Крупнейшим зарубежным рынком для белорусских пивоваров остается Россия. Однако и Россия массово поставляет пиво в Беларусь. Итоговых данных за 2018 год пока нет, но, согласно российской статистике, только за первые десять месяцев 2018 года спад в торговле пивом с Россией составил 7 млн ​​литров.





Между тем, в торговле пивом с ЕС у Беларуси баланс положительный. За 2018 год Беларусь импортировала из Евросоюза только 2,6 млн литров, преимущественно из Чехии, Литвы, Германии и Бельгии. А экспортировала в Евросоюз за тот же период — на 20 млн литров больше.