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Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы

02.08.2019 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский дипломат Александр Поганшев, пострадавший в результате нападения в Анкаре, выписан в пятницу из больницы.

"Сегодня в пятницу нашего коллегу Александра Поганшева выписали из больницы", - сообщил "Интерфакс-Запад" заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк.

Он отметил, что раненый дипломат идет на поправку и продолжит лечение дома.

Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.


По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой. И Турция, и Беларусь исключили политическую подоплеку в данном инциденте.
 
 
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Белорусский дипломат Александр Поганшев, пострадавший в результате нападения в Анкаре, выписан в пятницу из больницы.
 
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