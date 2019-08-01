Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы

Александра Поганшева выписали из больницы", - сообщил " Интерфакс-Запад " заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк. "Сегодня в пятницу нашего коллегувыписали из больницы", - сообщил "" заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Беларуси





Он отметил, что раненый дипломат идет на поправку и продолжит лечение дома.





Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.









По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой. И Турция, и Беларусь исключили политическую подоплеку в данном инциденте.







