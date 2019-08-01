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Раненного в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы
Источник материала: Партизан
Белорусский дипломат Александр Поганшев, пострадавший в результате нападения в Анкаре, выписан в пятницу из больницы.
"Сегодня в пятницу нашего коллегу Александра Поганшева выписали из больницы", - сообщил "
Он отметил, что раненый дипломат идет на поправку и продолжит лечение дома.
Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.
По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший - психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой. И Турция, и Беларусь исключили политическую подоплеку в данном инциденте.
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Белорусский дипломат Александр Поганшев, пострадавший в результате нападения в Анкаре, выписан в пятницу из больницы.
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