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Солист «Песняров» продает свой коттедж за $465 тыс. Вы только взгляните на это
Источник материала: KYKY>
Солист «Песняров» Леонид Борткевич продает свой коттедж в деревне Валерьяново под Минском. За дом просят 465 тысяч долларов,
Борткевич купил объект недостроенным. По этой причине снаружи коттедж выглядит так же, как и многие другие. Внутри все иначе. Дом состоит из трех уровней: площадь — 437 «квадратов». На первом этаже разместили гостиную с камином и выходом на террасу, кухню, кабинет, санузел. На втором уровне — большой холл, спальня, детская комната.
В цокольном этаже находятся сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовая, котельная. В одной из комнат Леонид собрал воспоминания, которые остались от «Песняров». На стенах можно увидеть плакаты, фотографии, пластинки и афиши концертов. Посмотрите, как выглядит интерьер особняка:
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Солист «Песняров» Леонид Борткевич продает свой коттедж в деревне Валерьяново под Минском. За дом просят 465 тысяч долларов, сообщает TUT.by. Борткевич купил объект...
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