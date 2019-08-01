Солист «Песняров» продает свой коттедж за $465 тыс. Вы только взгляните на это

Источник материала: KYKY

Солист «Песняров» Леонид Борткевич продает свой коттедж в деревне Валерьяново под Минском. За дом просят 465 тысяч долларов, сообщает TUT.by.

Борткевич купил объект недостроенным. По этой причине снаружи коттедж выглядит так же, как и многие другие. Внутри все иначе. Дом состоит из трех уровней: площадь — 437 «квадратов». На первом этаже разместили гостиную с камином и выходом на террасу, кухню, кабинет, санузел. На втором уровне — большой холл, спальня, детская комната.

В цокольном этаже находятся сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовая, котельная. В одной из комнат Леонид собрал воспоминания, которые остались от «Песняров». На стенах можно увидеть плакаты, фотографии, пластинки и афиши концертов. Посмотрите, как выглядит интерьер особняка: