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Куда сходить: Полный список спектаклей, которые покажет форум «ТЕАРТ»
Источник материала: KYKY>
В Минске снова устроят международный форум театрального искусства «ТЕАРТ». Запуск объявили на 20 сентября, а закрытие — на 8 октября. Рассказываем, как пройдут три театральные недели, за которые минчанам покажут четыре спектакля и 11 мероприятий в рамках шоукейса Belarus Open.
В 2019 году образовательной платформе «Школа ТЕАРТа» дали слоган «Концентрат. Персона — режиссер». Она начнется вечером 20 сентября театрализацией «Концентрат. Открытие». А показы спектаклей программы Belarus Open стартуют 21 сентября. Организаторы составили шорт-лист:
Беларуская программа
— «Песнь песней» — обращение к телесности как одной из главных составляющих романтической любви — 21 сентября;
Международная программа
«ТЕАРТ. Концентрат» собрал четыре спектакля из Литвы, Франции, Грузии и Германии:
— «Одиссея» — постановка на несуществующем языке Театра Талия (Гамбург) — 28 сентября;
Подробности можно прочесть по
Фото обложки: Maria Svarbova, Behance.
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В Минске снова устроят международный форум театрального искусства «ТЕАРТ». Запуск объявили на 20 сентября, а закрытие — на 8 октября. Рассказываем, как пройдут три...
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