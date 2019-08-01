Куда сходить: Полный список спектаклей, которые покажет форум «ТЕАРТ»

Источник материала: KYKY

В Минске снова устроят международный форум театрального искусства «ТЕАРТ». Запуск объявили на 20 сентября, а закрытие — на 8 октября. Рассказываем, как пройдут три театральные недели, за которые минчанам покажут четыре спектакля и 11 мероприятий в рамках шоукейса Belarus Open.

В 2019 году образовательной платформе «Школа ТЕАРТа» дали слоган «Концентрат. Персона — режиссер». Она начнется вечером 20 сентября театрализацией «Концентрат. Открытие». А показы спектаклей программы Belarus Open стартуют 21 сентября. Организаторы составили шорт-лист:

Беларуская программа

— «Песнь песней» — обращение к телесности как одной из главных составляющих романтической любви — 21 сентября;

— «Павятовы лекар» — постановка по произведению Франца Кафки — 22 сентября;

— «Дом №5» — истории людей с инвалидностью — 20, 21 и 22 сентября;

— «Охота на себя» — постановка по мотивам культовой советской пьесы «Утиная охота» — 21 сентября;

— «Стражи Тадж-Махала» — спектакль по пьесе американского драматурга Раджива Джозефа — 22 сентября;

— «Воздух» — игра с идеей воздуха: что остается, если он исчезает? — 25 и 26 сентября;

— «ГЭТАМЫ» — постановка на основе беларуского литературного бестселлера последних лет «Радива «Прудок» Андруся Горвата — 22 сентября;

— «Кандид, или Оптимизм» — интерпретация романа гуманиста Вольтера — 23 сентября;

— «Родные люди?» — постановка о физическом, психологическом или экономическом насилии — 21 сентября;

— «Левые диссиденты» — спектакль на основе современной беларуской пьесы Алены Шпак и Андрея Диченко — 21 сентября;

— Аудиоспектакль Brest Stories Guide — об антисемитизме и уничтожении брестской еврейской общины в 1941-1942 годах — 22 сентября.

Международная программа

«ТЕАРТ. Концентрат» собрал четыре спектакля из Литвы, Франции, Грузии и Германии:

— «Одиссея» — постановка на несуществующем языке Театра Талия (Гамбург) — 28 сентября;

— «Пиксель» — диалог двух миров: танца и визуального искусства с 3D-изображениями — 1 октября;

— «Площадь героев» — психологическое исследование польского режиссера Кристиана Люпа на тему национализма и фашизма — 5 октября;

— «Сталинград» — марионеточный спектакль сценариста фильма «Кин-дза-дза» — 7 и 8 октября.

Подробности можно прочесть по ссылке , а билеты купить здесь , здесь и здесь .

Фото обложки: Maria Svarbova, Behance.