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Мирзиеев пригласил Лукашенко в Узбекистан в любое время

02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, который пригласил его посетить Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. 

«В развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Узбекистана в Беларусь, сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Шавкат Мирзиеев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время», – отметили в ведомстве.

Также президенты сегодня еще раз обсудили итоги состоявшихся накануне переговоров и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях.

«МИР 24» напоминает, в среду и четверг Мирзиеев находился с официальным визитом в Беларуси. В государственной резиденции «Заславль» под Минском президенты провели неформальную встречу и обменялись подарками. На следующий день прошли официальные переговоры, в том числе в расширенном формате с участием делегаций обеих сторон. Главной темой обсуждения стало расширение торговли и кооперации.
 



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По телефону президенты еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров и обсудили реализацию совместных проектов.
 
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