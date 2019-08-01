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Мирзиеев пригласил Лукашенко в Узбекистан в любое время
02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, который пригласил его посетить Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
«В развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Узбекистана в Беларусь, сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Шавкат Мирзиеев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время», – отметили в ведомстве.
Также президенты сегодня еще раз обсудили итоги состоявшихся накануне переговоров и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях.
«МИР 24» напоминает, в среду и четверг Мирзиеев находился с официальным визитом в Беларуси. В государственной резиденции «Заславль» под Минском президенты провели неформальную встречу и
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По телефону президенты еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров и обсудили реализацию совместных проектов.
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