Мирзиеев пригласил Лукашенко в Узбекистан в любое время

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, который пригласил его посетить Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.

«В развитие договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Узбекистана в Беларусь, сегодня состоялся телефонный разговор главы белорусского государства Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Шавкат Мирзиеев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время», – отметили в ведомстве.

Также президенты сегодня еще раз обсудили итоги состоявшихся накануне переговоров и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях.