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Картон и стекло приходят на смену пластиковой таре в Беларуси

02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одноразовую посуду в Беларуси могут запретить. А минеральную воду разрешат продавать только в стеклянных бутылках. Готовы ли к таким изменениям люди, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович. 

Этот уличный фуд-корт – на территории завода. На площадке больше десятка машин, оборудованных кухней. В меню только «быстрая» еда. От полиэтиленовых пакетов здесь давно отказались. Хотдоги и бургеры заворачивают в бумагу.

«Что касается пластика, реализовываем только лимонады, все остальное в бумажных стаканчиках. Только бумажные тарелочки. Пластиковая посуда не реализовывалась, только вилки, ложки и трубочки», – рассказал Максим Сосновский, повар.

На смену пластиковым стаканчикам и тарелкам приходят картонные наборы. А на полиэтиленовых пакетах все чаще можно встретить маркировку «Био». 

«Экология – это вопрос, которым надо конкретно заниматься. Если каждый хоть что-то будет делать, возможно, что-то изменится в лучшую сторону», – считает Анастасия Маринич, покупатель.

От пластиковой упаковки Беларусь отказывается постепенно. Минеральная и питьевая вода в стекле – очередной шаг. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало крупные магазины иметь в продаже не менее двух видов воды в стеклянной таре.

«Проблем с наличием воды в стекле у нас на внутреннем рынке нет. Существуют несколько поставщиков, в том числе государственные, которые достаточно давно производят воду в стекле. И количество наименований, которое по новому постановлению требуется от ритейла, вполне реально выполнить», – сказал Сергей Андрейчиков, заместителя директора по торговле.

На эту линию вода поступает прямиком из скважины глубиной более четырех сотен метров. На пути минералки только фильтр грубой очистки. За сутки разливают 600 тысяч бутылок. Вся продукция в пластике. Перейти на стекло готовы, как только будет спрос.

«Сегодня мы понимаем, что при доле рынка всего лишь около 3% стекла ставить линии, вкладывать – это баснословные деньги. Это будет не менее трех миллионов евро. Это просто неразумно», – оценил ситуацию Дмитрий Неверович, директор компании.

На заводе говорят, пластик вреден для здоровья, если его использовать многократно. Он загрязняет природу, потому главное – собрать его и переработать. Минский производитель ежегодно тратит на это 250 тысяч долларов.



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Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало крупные магазины иметь в продаже не менее двух видов воды в стеклянных бутылках.
 
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