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Картон и стекло приходят на смену пластиковой таре в Беларуси
02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одноразовую посуду в Беларуси могут запретить. А минеральную воду разрешат продавать только в стеклянных бутылках. Готовы ли к таким изменениям люди, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Этот уличный фуд-корт – на территории завода. На площадке больше десятка машин, оборудованных кухней. В меню только «быстрая» еда. От полиэтиленовых пакетов здесь давно отказались. Хотдоги и бургеры заворачивают в бумагу.
На смену пластиковым стаканчикам и тарелкам приходят картонные наборы. А на полиэтиленовых пакетах все чаще можно встретить маркировку «Био».
От пластиковой упаковки Беларусь отказывается постепенно. Минеральная и питьевая вода в стекле – очередной шаг. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало крупные магазины иметь в продаже не менее двух видов воды в стеклянной таре.
На эту линию вода поступает прямиком из скважины глубиной более четырех сотен метров. На пути минералки только фильтр грубой очистки. За сутки разливают 600 тысяч бутылок. Вся продукция в пластике. Перейти на стекло готовы, как только будет спрос.
На заводе говорят, пластик вреден для здоровья, если его использовать многократно. Он загрязняет природу, потому главное – собрать его и переработать. Минский производитель ежегодно тратит на это 250 тысяч долларов.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало крупные магазины иметь в продаже не менее двух видов воды в стеклянных бутылках.
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