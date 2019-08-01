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В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

02.08.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

Таможенники насторожились, когда увидели в прибывшем из столицы Уругвая контейнере черные спортивные сумки, хотя по документам там должны были быть соевые бобы.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

После обыска сотрудниками спецслужб были изъяты 4,5 тонны наркотика. Незаконный груз должен был отправиться в бельгийский Антверпен. На сегодняшний день это самая большая партия кокаина, изъятая на территории Германии.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

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Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таможенники насторожились, когда увидели в...
 
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