В «Динамо-Минск» возвращается один из самых результативных защитников

Источник материала: Tut.by

Один из самых результативных защитников «зубров» Марк-Андре Граньяни возвращается в «Динамо-Минск», сообщается на сайте клуба.





Впервые Марк-Андре оказался в клубе в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провел в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в «регулярке»-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром. В сумме на его счету 116 матчей и 73 (10 + 63) очка.

Кроме того, Граньяни носил нашивку ассистента капитана. Успешные выступления Марка-Андре в рядах «зубров» помогли ему попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхенчхане, где «кленовые листья» завоевали бронзовые медали.

Прошлый сезон защитник провел в Китае: в 23 матчах отметился 13 (2 + 11) баллами.

Приезд игрока в Минск ожидается сразу после турнира в Нижнем Новгороде.

— Возвращение Граньяни вместе с подписанием Эллиотта однозначно укрепит нашу защиту, — отметил генеральный директор Дмитрий Басков. — Мы не сомневаемся в способностях Марка-Андре грамотно действовать в обороне, а также здорово подключаться к атакам. Ждем, что, как и в прежние годы, он станет одним из лучших бомбардиров команды. Кроме того, рядом с такими профессионалами будут расти наши молодые белорусские игроки.