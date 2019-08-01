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«Самострои» должны быть убраны. В Вороново планируют построить новый дом
02.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вороновский районный исполнительный комитет уведомляет, что в соответствии с генеральным планом г.п. Вороново, утвержденным решением Вороновского районного Совета депутатов от 15.11.2018г. №30, завершены работы по выбору и отводу земельного участка под строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Советской г.п. Вороново. До начала освоения земельного участка (до 1 октября 2019 года) владельцам гаражей и хозяйственных построек, расположенных вблизи жилых домов №№ 98,100,102,104 по ул. Советской г.п. Вороново (сектор ограничен улицами Советской и Свердлова) и попадающих в пятно застройки 60-квартирного жилого дома, необходимо за свой счет самостоятельно выполнить их снос. Справки по тел. 4-33-90.
Отдел жкх, архитектуры и строительства Вороновского райисполкома.
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Вороновский районный исполнительный комитет уведомляет, что в соответствии с генеральным планом г.п. Вороново, утвержденным решением Вороновского районного...
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