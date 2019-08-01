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Новый кодекс — больше гарантий

02.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новый кодекс — больше гарантий

В июле Президент подписал закон, который утверждает новую редакцию Трудового кодекса. В число разработчиков этого документа входила Федерация профсоюзов Беларуси. Какие нововведения  она инициировала, рассказал председатель Вороновского районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына:

— Принятие изменений — действительно очень важное событие. Два года шла работа над этим документом. Федерацией профсоюзов было внесено порядка 40 предложений по изменению 30 статей. Большинство из них было учтено в обновленном кодексе. Они значительно усилят права и гарантии трудящихся.

— Федерация профсоюзов долгое время выступала за заключение долгосрочных контрактов с добросовестными работниками. И этого удалось добиться…

— На мой взгляд, закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников — один из самых значимых вопросов. Мониторинги, проводимые ФПБ на протяжении нескольких лет,  показали тенденцию к увеличению количества краткосрочных — годичных — контрактов. Причем нередко такая практика приводила к скрытому сокращению. В случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты, и они оставались буквально ни с чем: без работы, выплат, переобучения. Именно поэтому  Федерация профсоюзов настояла на включении в Трудовой кодекс нормы, гарантирующей продление контракта на максимальный срок при отсутствии у специалиста взысканий. В новом ТК закреплено: если стороны решили продолжить трудовые отношения, то контракт с добросовестным работником продлевается на пятилетний срок. По его истечении новый подписывается с ним на срок не менее 3-х лет или же заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Также сохранена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника, чтобы не допустить ущемления его прав за счет невключения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

— Анатолий Антонович, какие еще изменения ждут нас в обновленном кодексе?

— Включена предложенная профсоюзами норма об ограничении материальной ответственности работников. В настоящее время наниматель вправе взыскивать наложенные на организацию штрафы с работников. В последующем делать этого нельзя будет.

Профсоюзы не согласились на сокращение до недели срока уведомления работников об существенном изменении условий труда. Отстояли месяц, за это время у человека больше возможностей найти новую работу в случае несогласия с изменениями условий труда.

Еще одно изменение касается защиты прав работающих пенсионеров. На сегодняшний день, им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются по причине нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояло позицию об исключении этой нормы из закона. Равный и справедливый подход будет ко всем работникам.

Кроме того, труженики, выпол-няющие работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, будут иметь право на дополнительные социальные перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое время года при среднесуточной температуре воздуха +10°C. Она характерна, к примеру, для ноября и даже марта.

Еще принято дополнение относительно простоев. Общая их продолжительность не может превышать суммарно шести месяцев в течение календарного года. Тогда как сейчас можно несколько раз объявлять простой, и каждый раз он должен быть не более 6 месяцев. Этим иногда злоупотребляют наниматели, а страдают работники, у которых на время простоя уменьшается оплата труда.

— На чем основаны предложенные профсоюзом правки?

— Рынок труда, как все сферы нашей жизни, стремительно меняется. Трудовое законодательство также должно становиться более гибким. Все  инициативы были сформулированы ФПБ на основе проблем и предложений, с которыми к профсоюзным специалистам и юристам обращались члены профсоюза и трудовые коллективы из разных регионов. Затем все изменения тщательно отрабатывались с социальными партнерами. Благодаря конструктивной позиции всех заинтересованных — и депутатов Палаты представителей, и Министерства труда и социальной защиты — большинство этих предложений учтены в законопроекте.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В июле Президент подписал закон, который утверждает новую редакцию Трудового кодекса. В число разработчиков этого документа входила Федерация профсоюзов...
 
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