Дело общее, хлебное

Источник материала: Вороновская газета





Во время уборочной кампании важны все звенья сельскохозяйственного процесса. Одним из ответственных его этапов является очистка и сушка зерна, сдаваемого по госзаказу и доставляемого в хранилища. В КСУП э/б «Погородно», как и в других сельхозпредприятиях Вороновщины, зерносушильный комплекс в напряженные дни страды не останавливается ни на минуту.

— Как видите, гор зерна нигде нет, — начала знакомство со своим хозяйством заведующая зерноскладом сельхозпредприятия Ирина Лемантович, — практически все поступление успеваем перерабатывать. Производство у нас непрерывное, сушим и делаем частичную очистку зерна. Без перебоев работают два КЗС-30 «Арай» на газу. Подключаются к процессу сушки и два более старых комплекса «М-819» на дровах. Госзаказ уже выполнили — сдали 600 тонн пшеницы, 600 т рапса и 370 т ржи. Из оставшегося заложим семенной фонд, а остальное пойдет на корм крупнорогатому скоту.







Работники погородненского зерносушильного хозяйства работают со знанием дела и слаженно. Ведь перед ними стоит большая задача — сохранить урожай. Как только с полей поступает зерно, его сразу же проверяют на влажность. После доработки вновь берут в руки влагомер — нужно убедиться, высушено ли оно до положенных 12%, и только затем отправляют на хранение.

— Коллектив у нас хоть и небольшой, но дружный. Все люди проверенные, — говорит Ирина Антоновна. — Днем за хозяйством смотрю сама, а ночью меня сменяет старший работник зерносклада — мой муж Валентин Лемантович. Могу быть спокойна за текущие дела в это время суток. Никогда не подводят и наш механик Станислав Щигло, операторы по доработке зерна Игорь Шабанович, Александр Дорняк, Андрей Шадюль, Максим Жигало и другие. На помощь нам пришли полеводы хозяйства, бригада из Вороново.

Шесть лет назад руководство хозяйства доверило КЗС-30 «Арай» Александру Дорняку. Говорить Александру Осиповичу о том, насколько ответственный у него участок, дважды не надо было. Он быстро вник в суть работы, строго соблюдает технологический процесс.







— По-другому и нельзя, — заметил мужчина, — установка-то газовая. Не дай бог, что не так… Если нужно, и после работы задержусь, подсоблю. Дело же общее, хлебное.

На зерносушильном комплексе начинает путь в профессию выпускник Гродненского аграрного университета — агроном Вячеслав Шешко. Молодой специалист — наш земляк, родом из Больтишек.

— Мы покидаем стены вуза в горячую пору, поэтому на раздумья и раскачку времени нет, — рассуждает Вячеслав. — Пока идет уборочная кампания, меня направили сюда. Отвечаю за качество семян и их сохранность. Старшие коллеги поддерживают, подсказывают. Думаю, у меня все получится, пять лет отработки пройдут незаметно. А дальше? Загадывать далеко не стоит. Но поменять малую родину на другую местность, наверное, будет трудно.













Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.