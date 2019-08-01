ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на выходные и начало недели: от +5 до +24

02.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В выходные в Беларуси сохранится привычная по последним дням погода: ожидаются дожди и большие перепады температур.

В субботу, 3 августа, будет облачно с прояснениями. Местами — кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +8…+14°С, а днем — +16…+21°С, по юго-западу дойдет до 24 градусов тепла.

Примерно такая же погода ожидается в воскресенье, 4 августа. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +5°С до +12°С. А днем прогнозируется +13…+22°С.

В понедельник, 5 августа, местами по стране кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +5 +10°С, местами до +12°С. А днем синоптики обещают от +13°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу Беларуси.



 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Беларуси сохранится привычная по последним дням погода: ожидаются дожди и большие перепады температур.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело Полиенко во второй раз передано в прокуратуру для направления в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика