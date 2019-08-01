Погода на выходные и начало недели: от +5 до +24

Источник материала: Новости Дзержинска

В выходные в Беларуси сохранится привычная по последним дням погода: ожидаются дожди и большие перепады температур.

В субботу, 3 августа, будет облачно с прояснениями. Местами — кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +8…+14°С, а днем — +16…+21°С, по юго-западу дойдет до 24 градусов тепла.

Примерно такая же погода ожидается в воскресенье, 4 августа. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +5°С до +12°С. А днем прогнозируется +13…+22°С.

В понедельник, 5 августа, местами по стране кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +5 +10°С, местами до +12°С. А днем синоптики обещают от +13°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу Беларуси.





