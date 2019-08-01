ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерт, арт-ланч и «Свята варэння». Как провести выходные в Бресте и Беловежской Пуще

02.08.2019 18:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно остаться в Бресте на концерт группы «Спасение» и арт-ланч или съездить в Беловежскую Пущу на праздник варенья.


Что: Концерт группы «Спасение»

Где: Площадь Ленина

Когда: 3 августа, начало в 21.00

В эту субботу на площади Ленина состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию группы «Спасение». Музыканты выпустили 18 альбомов и мюзикл «Возвращение домой». В программе — старые и новые хиты, много музыки и позитива. Вход свободный.


Сцена из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». Фото: скриншот видео

Что: Арт-ланч: Ван Гог «Ночная терраса кафе»

Где: Korova grill+bar

Когда: 3 августа 14.00

Инициатива Hello! ART проведет творческий вечер в гриль-баре Korova. Темой новой встречи станет творчество Ван Гога. Ван Гог и его "Ночная терраса" погружают в состояние свободы, которая бывает лишь в летнюю ночь в незнакомом городе. Приятная атмосфера, новые знакомства и помощь художника при написании собственной картины обеспечены.


Фото с сайта: multivarenie.ru

Что: «Свята варэння»

Где: Поместье белорусского Деда Мороза

Когда: 3−4 августа

В предстоящие выходные есть повод выбраться из города в Беловежскую Пущу, где в резиденции Деда Мороза пройдет праздник варенья. Гости мероприятия смогут проверить свои силы в сказочном велоквесте, продегустировать варенье разных производителей, посетить тематическую экскурсию и насладиться музыкально-развлекательной программой.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные можно остаться в Бресте на концерт группы «Спасение» и арт-ланч или съездить в Беловежскую Пущу на праздник варенья.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хождение Лукашенко в народ оказалось постановкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика