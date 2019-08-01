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Концерт, арт-ланч и «Свята варэння». Как провести выходные в Бресте и Беловежской Пуще
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные можно остаться в Бресте на концерт группы «Спасение» и арт-ланч или съездить в Беловежскую Пущу на праздник варенья.
Что: Концерт группы «Спасение»
Где: Площадь Ленина
Когда: 3 августа, начало в 21.00
В эту субботу на площади Ленина состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию группы «Спасение». Музыканты выпустили 18 альбомов и мюзикл «Возвращение домой». В программе — старые и новые хиты, много музыки и позитива. Вход свободный.
Что: Арт-ланч: Ван Гог «Ночная терраса кафе»
Где: Korova grill+bar
Когда: 3 августа 14.00
Инициатива Hello! ART проведет творческий вечер в гриль-баре Korova. Темой новой встречи станет творчество Ван Гога. Ван Гог и его "Ночная терраса" погружают в состояние свободы, которая бывает лишь в летнюю ночь в незнакомом городе. Приятная атмосфера, новые знакомства и помощь художника при написании собственной картины обеспечены.
Что: «Свята варэння»
Где: Поместье белорусского Деда Мороза
Когда: 3−4 августа
В предстоящие выходные есть повод выбраться из города в Беловежскую Пущу, где в резиденции Деда Мороза пройдет праздник варенья. Гости мероприятия смогут проверить свои силы в сказочном велоквесте, продегустировать варенье разных производителей, посетить тематическую экскурсию и насладиться музыкально-развлекательной программой.
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В предстоящие выходные можно остаться в Бресте на концерт группы «Спасение» и арт-ланч или съездить в Беловежскую Пущу на праздник варенья.
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