Концерт, арт-ланч и «Свята варэння». Как провести выходные в Бресте и Беловежской Пуще

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные можно остаться в Бресте на концерт группы «Спасение» и арт-ланч или съездить в Беловежскую Пущу на праздник варенья.





Что: Концерт группы «Спасение»

Где: Площадь Ленина

Когда: 3 августа, начало в 21.00

В эту субботу на площади Ленина состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию группы «Спасение». Музыканты выпустили 18 альбомов и мюзикл «Возвращение домой». В программе — старые и новые хиты, много музыки и позитива. Вход свободный.



Сцена из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». Фото: скриншот видео

Что: Арт-ланч: Ван Гог «Ночная терраса кафе»

Где: Korova grill+bar

Когда: 3 августа 14.00

Инициатива Hello! ART проведет творческий вечер в гриль-баре Korova. Темой новой встречи станет творчество Ван Гога. Ван Гог и его "Ночная терраса" погружают в состояние свободы, которая бывает лишь в летнюю ночь в незнакомом городе. Приятная атмосфера, новые знакомства и помощь художника при написании собственной картины обеспечены.



Фото с сайта: multivarenie.ru

Что: «Свята варэння»

Где: Поместье белорусского Деда Мороза

Когда: 3−4 августа

В предстоящие выходные есть повод выбраться из города в Беловежскую Пущу, где в резиденции Деда Мороза пройдет праздник варенья. Гости мероприятия смогут проверить свои силы в сказочном велоквесте, продегустировать варенье разных производителей, посетить тематическую экскурсию и насладиться музыкально-развлекательной программой.