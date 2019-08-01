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Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Нюрнберг»
02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Очень приятно то, что в нашем празднике средневековой культуры участвуют не только белорусские реконструкторы, но и гости из России. Среди них смоленский отряд клуба исторической реконструкции «Нюрнберг».
▪ Символ клуба — герб города, в честь которого и названо сообщество.
«Нюрнберг» — довольно крупный клуб, отделения которого разбросаны по всей России. Есть свои отряды в Москве, Петербурге, Казани, Новгороде, Воронеже, Брянске, Челябинске, Тамбове, Йошкар-Оле, и, конечно, у наших восточных соседей, в Смоленске. Это одно из крупнейших подобных сообществ в России.
Занимаются члены «Нюрнберга» реконструкцией XIV века. Упор идёт на исторический средневековый бой и историческое фехтование, а также создание доспехов и вооружения немецкого ополчения города 1360-1410 годов. Воины клуба специализируются на полноконтактном бое, который наиболее приближен к реальному сражению на поле брани.
Члены «Нюрнберга» регулярно появляются на фестивалях исторической реконструкции, походах и тематических праздниках по всей России и ближнему зарубежью.
Светлана КВЯТКОВСКАЯ.
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Очень приятно то, что в нашем празднике средневековой культуры участвуют не только белорусские реконструкторы, но и гости из России. Среди них смоленский отряд...
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