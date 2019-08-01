Представляем участников Рыцарского феста-2019: клуб исторической реконструкции «Нюрнберг»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Очень приятно то, что в нашем празднике средневековой культуры участвуют не только белорусские реконструкторы, но и гости из России. Среди них смоленский отряд клуба исторической реконструкции «Нюрнберг».

▪ Символ клуба — герб города, в честь которого и названо сообщество. Фото с официальной страницы ВКонтакте

«Нюрнберг» — довольно крупный клуб, отделения которого разбросаны по всей России. Есть свои отряды в Москве, Петербурге, Казани, Новгороде, Воронеже, Брянске, Челябинске, Тамбове, Йошкар-Оле, и, конечно, у наших восточных соседей, в Смоленске. Это одно из крупнейших подобных сообществ в России.

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Занимаются члены «Нюрнберга» реконструкцией XIV века. Упор идёт на исторический средневековый бой и историческое фехтование, а также создание доспехов и вооружения немецкого ополчения города 1360-1410 годов. Воины клуба специализируются на полноконтактном бое, который наиболее приближен к реальному сражению на поле брани.

Кроме военного ремесла «нюрнбергцы» не забывают и о культуре этой эпохи. Участники сообщества воссоздают быт, кухню и одежду горожанина и горожанки, изучая историю по различным источникам.

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Члены «Нюрнберга» регулярно появляются на фестивалях исторической реконструкции, походах и тематических праздниках по всей России и ближнему зарубежью.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.