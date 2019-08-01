Представляем участников Рыцарского феста-2019: стрелковый клуб лучников «Bow’s club»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Минский стрелковый клуб лучников «Bow’s club» ежегодно принимает участие в рыцарском фесте. Именно благодаря им зрители могут наблюдать за проведением турнира лучников.

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Создатель клуба — Александр Кряжев. Именно он стоял у истоков движения лучников в Беларуси. За многие годы его увлечения реконструкцией и созданием прототипов средневекового снаряжения он создал сотни луков. Со временем интерес к изготовлению луков перерос в увлечение стрельбой из этого вида оружия. Шли годы, и у Александра появились последователи. А в 2006 году минский стрелковый клуб лучников «Bow’s club» принял участие в первом фестивале средневековой культуры.

Фото с официальной страницы ВКонтакте

В Мстиславле Александр Кряжев вместе с членами клуба стал организатором одного из зрелищных турниров.

Лучники из различных исторических клубов демонстрировали своё мастерство владения луком и стрелами. Александр предоставлял для соревнования всю необходимую амуницию и атрибуты.

Будучи настоящим профессионалом, который знает о мастерстве лучника всё, Александр с удовольствием делится с участниками фестиваля своими знаниями. В костюмах, философии и антураже клуба находит отражение история лучших лучников Востока и Передней Азии конца XII-XIV веков, где лук, стрелы и те, кто их направляет, пользовались огромным уважением и почитанием.

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Увлечение Александр Кряжев разделяет со своей семьёй. Его жена и дочь также увлекаются историей и луками. В Мстиславль они приезжают вместе и всегда привлекают внимание своим искусным снаряжением и полным погружением в восточную культуру. Увидеть их мастерство можно будет на Замковой горе во время проведения турнира лучников.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.