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Представляем участников Рыцарского феста-2019: стрелковый клуб лучников «Bow’s club»

02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Минский стрелковый клуб лучников «Bow’s club» ежегодно принимает участие в рыцарском фесте. Именно благодаря им зрители могут наблюдать за проведением турнира лучников.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: стрелковый клуб лучников «Bow’s club»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Создатель клуба — Александр Кряжев. Именно он стоял у истоков движения лучников в Беларуси. За многие годы его увлечения реконструкцией и созданием прототипов средневекового снаряжения он создал сотни луков. Со временем интерес к изготовлению луков перерос в увлечение стрельбой из этого вида оружия. Шли годы, и у Александра появились последователи. А в 2006 году минский стрелковый клуб лучников «Bow’s club» принял участие в первом фестивале средневековой культуры.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: стрелковый клуб лучников «Bow’s club»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

В Мстиславле Александр Кряжев вместе с членами клуба стал организатором одного из зрелищных турниров.

Лучники из различных исторических клубов демонстрировали своё мастерство владения луком и стрелами. Александр предоставлял для соревнования всю необходимую амуницию и атрибуты.

Будучи настоящим профессионалом, который знает о мастерстве лучника всё, Александр с удовольствием делится с участниками фестиваля своими знаниями. В костюмах, философии и антураже клуба находит отражение история лучших лучников Востока и Передней Азии конца XII-XIV веков, где лук, стрелы и те, кто их направляет, пользовались огромным уважением и почитанием.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: стрелковый клуб лучников «Bow’s club»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Увлечение Александр Кряжев разделяет со своей семьёй. Его жена и дочь также увлекаются историей и луками. В Мстиславль они приезжают вместе и всегда привлекают внимание своим искусным снаряжением и полным погружением в восточную культуру. Увидеть их мастерство можно будет на Замковой горе во время проведения турнира лучников.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 
 
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Минский стрелковый клуб лучников «Bow’s club» ежегодно принимает участие в рыцарском фесте. Именно благодаря им зрители могут наблюдать за проведением турнира...
 
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