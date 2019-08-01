Силовики расследуют дело в отношении крупного поставщика подшипников

TUT.BY в Генпрокуратуре. По его словам, расследуется несколько уголовных дел по фактам получения взяток. Фигуранты — должностные лица сельхозотрасли, «спонсоры» — представители ЗАО «Белснабподшипник», пишет издание. Незаконные вознаграждения от 620 до 2220 рублей получили заместитель директора, четыре главных инженера, заведующий машинным двором и инженер по снабжению из Добрушского, Гомельского, Рогачевского и Буда-Кошелевского районов, отметил заместитель прокурора. Он отказался раскрывать другие детали дел, сославшись на то, что еще ведется расследование, сказалив Генпрокуратуре.





Закрытое акционерное общество «Белснабподшипник» было создано в 1994 году и называет себя «крупнейшей белорусской компанией на рынке подшипниковой продукции». Компания имеет 12 филиалов (Барановичи, Брест Витебск , Гомель, Гродно, Мозырь, Могилев, Молодечно, Пинск, Полоцк, Пружаны, Солигорск). Ее клиентами являются ведущие предприятия промышленности, агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, строительства и энергетики Беларуси. Помимо подшипниковой продукции, компания поставляет широкий ассортимент других запчастей. В штате «Белснабподшипника» значатся почти 60 человек.









Директор компании Юрий Тамеля уже длительное время отсутствует на рабочем месте. Представитель «Белснабподшипника» сказала TUT.BY, что «не согласны» с доводами силовиков, но от других комментариев отказалась.





В ноябре 2018 года Департамент финансовых расследований вскрыл необоснованное посредничество при закупке комплектующих (в том числе подшипников) к коммунальной технике в Гомельской области.





В марте 2019 года Александр Лукашенко анонсировал «больше сотни задержаний» по делу о поставках подшипников. «Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний?» — обратился президент к председателю КГБ Валерию Вакульчику. Тот утвердительно кивнул. «Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?»





В КГБ воздерживаются от комментариев по данному делу.