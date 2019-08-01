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В Париже лже-принцесса украла из бутика дорогие украшения

02.08.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женщина, выдавшая себя за арабскую принцессу, подозревается в краже драгоценностей из парижского ювелирного магазина на сумму €1,6 млн. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, инцидент произошел 30 июля в одном из ювелирных магазинов, расположенных на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа рядом с Садом Тюильри.

После часа, проведенного в бутике, лже-принцесса отложила несколько украшений, которые она пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день.

Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не получив обещанную сумму, открыли шкатулки и вместо украшений обнаружили шоколадные конфеты.


Полиция Парижа начала расследование по факту ограбления.

Ранее у единственного наследника главы королевского дома Савой украли драгоценностей на полмиллиона евро.
 
 
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Женщина, выдавшая себя за арабскую принцессу, подозревается в краже драгоценностей из парижского ювелирного магазина на сумму €1,6 млн. Об этом сообщило агентство...
 
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