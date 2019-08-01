В Париже лже-принцесса украла из бутика дорогие украшения

По его сведениям, инцидент произошел 30 июля в одном из ювелирных магазинов, расположенных на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа рядом с Садом Тюильри.





После часа, проведенного в бутике, лже-принцесса отложила несколько украшений, которые она пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день.





Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не получив обещанную сумму, открыли шкатулки и вместо украшений обнаружили шоколадные конфеты.









Полиция Парижа начала расследование по факту ограбления.





Ранее у единственного наследника главы королевского дома Савой украли драгоценностей на полмиллиона евро.



