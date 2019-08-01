Дело Полиенко во второй раз передано в прокуратуру для направления в суд

spring96.org. Официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что дополнительное расследование уголовного дела политзаключенногоДмитрия Полиенко завершено. Дело уже передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Об этом пишет сайт

«Указания прокурора, в связи с которыми уголовное дело было возвращено в Заводской РВСК для проведения дополнительного расследования, выполнены, - сказала Екатерина Гарлинская. - В данный момент ему предъявлено новое обвинение по ст. 341 («порча имущества в общественном месте»), на основании ч. 1 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды или розни по признаку социальной принадлежности»), по ст. 369 («публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей») и по ч. 3 ст. 339 («особо злостное хулиганство»)».





Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства (ст. 339 УК). Его обвиняют в том, что он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.









5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Фигурантами этого дела кроме Полиенко являются Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева. 2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершено и оно передана в прокуратуру для направления в суд.



