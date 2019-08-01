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Власти Львова закупили белорусские эвакуаторы, но теперь отказываются от них — там нашли российские детали

02.08.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский Львов получил три новых эвакуатора МАЗ, которые планировалось приобрести на условиях финансового лизинга. Однако после осмотра и тестового испытания одного из эвакуаторов обнаружили многочисленные замечания к его работе. Комиссия составила акт проверки и вернет технику поставщику, пишет Zaxid.net.



Как отметил Сергей Бабак, заместитель мэра Львова по вопросам безопасности города, технику доставили во Львов 23 июля. После этого ее тестово испытали на улицах города и провели осмотр. Комиссия обнаружила замечания к техническим и нормативным характеристам машин. Кроме того, выяснилось, что отдельные агрегаты двигателя и ходовой части изготовлены в России, хотя ранее утверждалось, что машины сделаны исключительно из белорусских комплектующих.

Все замечания отметили в акте проверки, технику отправят обратно поставщику.

«Принимая во внимание технические замечания и законодательные акты, запрещающие торговлю со страной-агрессором, считаем недопустимым использование такой техники во Львове. Таким образом, мы будем требовать от поставщика заменить технику, чтобы она соответствовала техническим и эксплуатационным нормативам для эффективного ее использования на улицах Львова, или же возврата авансового платежа», — отметил Сергей Бабак.
 
 
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Украинский Львов получил три новых эвакуатора МАЗ, которые планировалось приобрести на условиях финансового лизинга. Однако после осмотра и тестового испытания...
 
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