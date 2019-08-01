Власти Львова закупили белорусские эвакуаторы, но теперь отказываются от них — там нашли российские детали









Как отметил Сергей Бабак, заместитель мэра Львова по вопросам безопасности города, технику доставили во Львов 23 июля. После этого ее тестово испытали на улицах города и провели осмотр. Комиссия обнаружила замечания к техническим и нормативным характеристам машин. Кроме того, выяснилось, что отдельные агрегаты двигателя и ходовой части изготовлены в России, хотя ранее утверждалось, что машины сделаны исключительно из белорусских комплектующих.





Все замечания отметили в акте проверки, технику отправят обратно поставщику.





«Принимая во внимание технические замечания и законодательные акты, запрещающие торговлю со страной-агрессором, считаем недопустимым использование такой техники во Львове. Таким образом, мы будем требовать от поставщика заменить технику, чтобы она соответствовала техническим и эксплуатационным нормативам для эффективного ее использования на улицах Львова, или же возврата авансового платежа», — отметил Сергей Бабак.



