Хождение Лукашенко в народ оказалось постановкой

В программе Экономика на пальцах Сергей Чалый намекнул на постановочность встречи жителей Ветки с главой государства. Напомним, когда Александр Лукашенко подошел к ожидавшей его толпе, неназванный мужчина стал выкрикивать слова благодарности за построенный бассейн. Также если верить БЕЛТА, в толпе раздавались голоса: «Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич!», пишет «Салiдарнасць».





– Сразу видно, что избирательная кампания началась (президенсткие «выборы» состоятся через год – прим.). Сценарий уже совершенно другой. Помните, как раньше у Лукашенко были встречи с рабочими коллективами крупных предприятий? Вот черта, вы стоите здесь, Лукашенко через 50 метров, микрофон. А тут как в старые добрые времена – Лукашенко пришел в народ, его обступили люди. Только в отличие от 90-х «на память о приезде Лукашенко у жителей Ветки останутся личные фото- и видеозаписи на телефонах», – отметил Сергей Чалый.





По его мнению, сценаристы подобного рода мероприятий пока не дорабатывают. Экономист рассказал, что не нашел видеозаписей встречи в социальных сетях.





– Я не верю, что запись для своего архива сделана и поделиться ты ни с кем не хочешь… В общем похоже, что ничего там включено не было, – выдвинул версию Чалый.





Журналисты смогли найти одну любительскую видеозапись на Youtube – правда, автор ролика находился не в первых рядах.









Экономист обратил внимание еще на один момент: журналисты госСМИ поинтересовались у мужчины, который принимал активное участие в разговоре с Лукашенко: «Почему не спрашивали о проблемах, не жаловались?»





На это пенсионер Александр пояснил: «А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают. Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью».





А работница местного лесхоза Тамара Убоженко заявила: «У нас Ветка, казалось бы, – такой маленький городок, а как замечательно. Только развивайся и живи».









– Видно, что текст писали, – заявил Чалый. – Не знаю, не встречал ни одного человека, который про свою жизнь сказал бы – развиваться и жить. В общем еще нужно поработать над деталями. Вот пенсионер хорошо подал месседж: кто хочет – тот работает. А если нет – сам виноват… Видно, что люди визуальной культуры, с телевизионным бэкграундом берутся за изибрательную кампанию Лукашенко. Внедряются новые инструменты.





Добавим, что, как выяснили журналисты, Тамара Убоженко является не простой ра ницей местного лесхоза, а занимает должность заместителя директора по идеологической работе.



