"Подарок судьбы" обернулся для сельчанина уголовным делом

В один из дней гражданин вышел из своего дома, открыл калитку, а на земле лежал кошелёк. Мужчина расценил это не иначе как «подарок судьбы», поднял его и начал тратить на личные нужды 165 рублей, которые находились внутри.





Мысли о том, что кто-то потерял портмоне, он решительно отгонял, но, как оказалось, напрасно. В милицию по факту пропажи кошелька обратилась односельчанка пенсионера.









Было установлено, что женщина утеряла личные вещи, а сосед, вместо того, чтобы предпринять хотя бы мизерные попытки найти владелицу (он банально мог сообщить о находке в милицию), просто начал тратить чужие деньги.





grodno.mvd.gov.by Сейчас часть похищенного изъято, а в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает



