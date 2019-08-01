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"Подарок судьбы" обернулся для сельчанина уголовным делом
Источник материала: Партизан
Вот уж не думал пенсионер 1956 года рождения из Лидского района, что находясь дома, можно получить деньги.
В один из дней гражданин вышел из своего дома, открыл калитку, а на земле лежал кошелёк. Мужчина расценил это не иначе как «подарок судьбы», поднял его и начал тратить на личные нужды 165 рублей, которые находились внутри.
Мысли о том, что кто-то потерял портмоне, он решительно отгонял, но, как оказалось, напрасно. В милицию по факту пропажи кошелька обратилась односельчанка пенсионера.
Было установлено, что женщина утеряла личные вещи, а сосед, вместо того, чтобы предпринять хотя бы мизерные попытки найти владелицу (он банально мог сообщить о находке в милицию), просто начал тратить чужие деньги.
Сейчас часть похищенного изъято, а в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает
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Вот уж не думал пенсионер 1956 года рождения из Лидского района, что находясь дома, можно получить деньги.
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