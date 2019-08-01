С кем способна воевать белорусская армия?

Александр АЛЕСИН, военный обозреватель:

- Беларусь не ставит перед собой задачу на кого-то нападать. Но вести оборонительные действия белорусская армия способна как минимум до прихода военной помощи главного союзника - России, что и предусматривает военная доктрина.





Беларусь в своем нынешнем состоянии никому не доставляет беспокойства. Поэтому нынешний статус-кво соседи и международное сообщество постараются сберечь, не допустив, чтобы Россия взяла под вооруженный контроль территорию Беларуси и нависла как глыба и над северными соседями, и над южными, а острием устремилась на Варшаву.





Пусть в Москве говорят о фантастической боеспособности своей армии, но со всем миром они воевать не смогут - ни в военном отношении, ни тем более в экономическом.





Но самой главной потерей для России станет потеря лояльности белорусского народа. За годы независимости наши граждане привыкли к независимости страны, и несмотря на то, что к белорусской власти соседи относятся по-разному, к нашему союзнику, если он окажется «и не друг, и не враг, а так», отношение будет совершенно иным.





Беларусь, которая является союзником России, которая не хочет допустить на свою территорию ни западных, ни восточных, ни южных вторжений, для России гораздо выгоднее как буфер, чем захваченная и контролируемая территория. Иначе придется бороться и с вооруженными выступлениями, и с саботажем. К тому же при захвате Беларуси больше никогда в добрые интеграционные устремления России на всем постсоветском пространстве никто не поверит.





Когда-то бывший министр обороны Леонид Мальцев сказал: армия существует для того, чтобы никогда не было войны, она должна своим видом и состоянием отпугивать потенциального противника, чтобы у потенциального противника и мысли не возникало о нападении. Армия должна выглядеть солидно не только для внутреннего потребления, но и на внешних рубежах.





Сергей МАРЦЕЛЕВ, политолог:

- Белорусские вооруженные силы - это прежде всего бывший Белорусский военный округ, входивший в состав Советской армии. В его структуре с тех пор изменилось немного, да и задачи, увы, остались прежними. Численность военнослужащих составляет около 46 тыс., еще военные трудоустраивают 15 тыс. гражданских служащих. Самыми боеспособными соединениями наших ВС являются Силы специальных операций.





У кого белорусская армия с уверенностью может перехватить военную инициативу? Сравнивая ресурсные возможности, это страны Балтии, которых, однако, защищает ст. 5 Вашингтонского договора НАТО. Это же касается и Польши. Впрочем, оценивая численность и модернизацию армии, западная соседка справится с нами и в одиночку.





Украинский плацдарм наступающей белорусской армии тоже не по зубам. Не имеем шансов в противостоянии с РФ, увы. Тем более что ВС обоих государств связали договоры в рамках Союзного государства Беларуси и России, единая система ПВО, по периметру белорусской границы РФ сформировала ударные танковые соединения.





Обсуждать милитарные возможности Беларуси вне контекста ОДКБ и Союзного государства сегодня не имеет смысла. А иной концепции нынешнее военно-политическое руководство не видит даже в перспективе. Только усиление для возможной интервенции России на Запад. А налоги за «усиление», между прочим, платят белорусские граждане.





Егор ЛЕБЕДОК, военный обозреватель:

- Мир сегодня устроен по блоковому принципу, за исключением Украины. Белорусская армия способна осуществлять оборонительные действия против любого государства (по формуле «один на один»), за исключением России.





Российская армия - самая сильная на континенте, если не считать Китай. Против российской армии возможно противостояние в духе полупартизанского движения - противостоять разовой оккупации вряд ли возможно. Тем более, что о деятельности белорусских Вооруженных сил российская армия осведомлена неплохо.









Александр КОМАРОВСКИЙ, председатель оргкомитета по созданию движения «Защитники Отечества»:

- Эффект армии возможен только тогда, когда ее поддерживает народ. Теоретически у Беларуси два внешних врага: НАТО и Россия. Если придут войска НАТО, что маловероятно, то народ будет их встречать хлебом-солью, глядя на него, то же самое сделает и белорусская армия. Против НАТО белорусская армия воевать не способна - только партизанскими методами.





Если враг придет с востока, то при поддержке народа мы можем дать отпор. Но необходимо наличие нескольких условий: и руководство страны, и руководство армии, и желание народа - только в этом случае сопротивление может стать достойным.





Сергей ВОЗНЯК, майор запаса, бывший офицер политуправления БВО:

- Я сегодня не вижу угрозы для Беларуси ни с Запада, ни с Востока. Просто не вижу. Беларусь - небольшое государство, способное воевать с такими же небольшими государствами, которые точно на нас нападать не собираются.