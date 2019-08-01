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В Минске проходит фестиваль Vulica Brasil: Как выглядят новые муралы на Октябрьской
Источник материала: KYKY>
В Минске
Напомним: Vulica Brasil закончится 11 августа. В этом году организаторы расширили географические горизонты: помимо молодых художников Беларуси и Бразилии, в Минск пригласили мастеров из других стран. Участники — близнецы Osgemeos и художник Бруно Биг. Работы последнего можно увидеть по
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Следующий пункт — тот же дом, но с другой стороны. Здесь рисует тот самый Бруно Биг. Он — специалист в области истории искусств, график. Мурал называется «Ухаживай за своим садом»: «Секрет не в том, чтобы гоняться за мотыльками, а в том, чтобы беспокоиться о своем саде, и тогда мотыльки прилетят сами».
В рамках феста на минских билбордах размещают коллажи Каролины Поляковой, о которой мы
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В Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil. Ребята снова улучшают визуальную Октябрьскую и рисуют граффити на домах. Проекты постепенно воплощаются в жизнь:...
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