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В Минске проходит фестиваль Vulica Brasil: Как выглядят новые муралы на Октябрьской

02.08.2019 18:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil. Ребята снова улучшают визуальную Октябрьскую и рисуют граффити на домах. Проекты постепенно воплощаются в жизнь: появились первые изображения.

Напомним: Vulica Brasil закончится 11 августа. В этом году организаторы расширили географические горизонты: помимо молодых художников Беларуси и Бразилии, в Минск пригласили мастеров из других стран. Участники — близнецы Osgemeos и художник Бруно Биг. Работы последнего можно увидеть по ссылке.

TUT.by пишет, что первые очертания мурала нанесли на здание по адресу улица Октябрьская, 16/3. Это дело рук 38-летнего бразильского художника Hyper. Он часто ссылается на знания древних народов, античную цивилизацию и их культуру. Hyper «идет путем шаманизма».

Следующий пункт — тот же дом, но с другой стороны. Здесь рисует тот самый Бруно Биг. Он — специалист в области истории искусств, график. Мурал называется «Ухаживай за своим садом»: «Секрет не в том, чтобы гоняться за мотыльками, а в том, чтобы беспокоиться о своем саде, и тогда мотыльки прилетят сами».

В рамках феста на минских билбордах размещают коллажи Каролины Поляковой, о которой мы рассказывали. Сейчас уже готовы четыре: с огромной луной или полумесяцем, розовым закатом, полем и «панельками». Со слов Каролины, никаких проблем по поводу согласования с чиновниками не возникло: «Я человек в этом вопросе неграмотный, поэтому переживала, что скажут: «Низкий художественный уровень». Всем понравилось».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит пятый урбан-фестиваль Vulica Brasil. Ребята снова улучшают визуальную Октябрьскую и рисуют граффити на домах. Проекты постепенно воплощаются в жизнь:...
 
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