На остановке «Рынок» открывается новое заведение - с фирменными пончиками

Источник материала: Слуцк Город





В двухэтажном здании на остановке «Рынок» в субботу, 3 августа, в тестовом режиме начнёт работать новая точка общепита. Кафе «Таверна» расположилось в помещении бывшей кулинарии и планирует удивлять случчан... пончиками.

— Мы нашли рецептуру пышек, которые много лет назад продавали на Слуцком рынке, — рассказал владелец заведения Василий Шилович. — Люди брали их пакетами, они на самом деле очень вкусные.

Кроме этого в «Таверне» будут готовить сладкие и сытные слойки, беляши и смаженки, разновидности пирожков, чай, кофе и разливное пиво. На будущее прорабатываются сладкие десерты и блины - как когда-то в кафе «Мандарин» на рынке.





Заведение будет работать все дни, кроме понедельника, до 19:00.

Интерьер кафе будет дорабатываться, в ближайшее время появится вырезанная из дерева вывеска.







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