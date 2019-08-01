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На остановке «Рынок» открывается новое заведение - с фирменными пончиками
02.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В двухэтажном здании на остановке «Рынок» в субботу, 3 августа, в тестовом режиме начнёт работать новая точка общепита. Кафе «Таверна» расположилось в помещении бывшей кулинарии и планирует удивлять случчан... пончиками.
— Мы нашли рецептуру пышек, которые много лет назад продавали на Слуцком рынке, — рассказал владелец заведения Василий Шилович. — Люди брали их пакетами, они на самом деле очень вкусные.
Кроме этого в «Таверне» будут готовить сладкие и сытные слойки, беляши и смаженки, разновидности пирожков, чай, кофе и разливное пиво. На будущее прорабатываются сладкие десерты и блины - как когда-то в кафе «Мандарин» на рынке.
Заведение будет работать все дни, кроме понедельника, до 19:00.
Интерьер кафе будет дорабатываться, в ближайшее время появится вырезанная из дерева вывеска.
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В двухэтажном здании на остановке «Рынок» в субботу, 3 августа, в тестовом режиме начнёт работать новая точка общепита. Кафе «Таверна» расположилось в помещении...
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