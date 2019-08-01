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Минчанин украл из кассы в магазине 700 рублей
Источник материала: СТВ
28-летний минчанин украл в торговом центре кругленькую сумму. Парень воспользовался случаем и когда продавцы отвлеклись на клиентов, ограбил кассу.
Оперативники задержали молодого человека по горячим следам, тем не менее он успел спустить всё до копейки.
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28-летний минчанин украл в торговом центре кругленькую сумму. Парень воспользовался случаем и когда продавцы отвлеклись на клиентов, ограбил кассу. Подозреваемый...
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