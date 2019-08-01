Минчанин украл из кассы в магазине 700 рублей

Источник материала: СТВ

28-летний минчанин украл в торговом центре кругленькую сумму. Парень воспользовался случаем и когда продавцы отвлеклись на клиентов, ограбил кассу.

Подозреваемый взял 700 рублей и быстро скрылся.

Оперативники задержали молодого человека по горячим следам, тем не менее он успел спустить всё до копейки.



