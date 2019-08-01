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Рабочий упал со второго этажа детского сада в Берёзе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проводится проверка по факту травмирования мужчины на рабочем месте в Березе. Эту информацию сообщает СК в Telegram-канале.
30 июля в Березе 37-летний рабочий занимался ремонтом крыши в детском саду. Когда приставленная к стене лестница сломалась, мужчина упал на землю с восьмиметровой высоты.
Рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту происшествия.
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту травмирования мужчины на рабочем месте в Березе. Эту информацию сообщает СК в Telegram-канале. 30 июля в Березе 37-летний...
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