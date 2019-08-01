Более Br1 млн было потрачено на благоустройство дворов Минской области в 2019 году

Источник материала: Интерфакс

В Миноблисполкоме подсчитали затраты на благоустройство дворов за 7 месяцев текущего года. В Центральном регионе потратили Br1 275, сообщили в ведомстве.

"Во время пресс-конференции заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ЖКХ Минской области Андрей Шульга отметил, что с начала 2019 года на благоустройство дворовых территорий Центрального региона было затрачено около Br1,275 млн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Миноблисполкома .



Всего за время месячника и республиканского субботника сотрудники предприятий ЖКХ навели порядок в 1912 дворах жилых домов.

"Были отремонтированы порядка 400 квадратных метров пешеходных дорожек и 234 единицы спортивного и детского игрового оборудования, заменен песок в 243 песочницах, отремонтированы и заменены ограждения на 34 игровых площадках. Во дворах появились 33 новые контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, отремонтированы еще 158", — сообщил Шульга.

В течение 7 месяцев был выполнен ремонт на 374 контейнерных площадках, установлено 250 новых контейнеров, оборудовано 220 машиномест. Также были дополнительно оборудованы 43 площадки для сбора ТКО, выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 5154 кв. м, проведены работы по ямочному ремонту на площади 6 тыс. кв. м.

Проводятся работы по обследованию детского оборудования.

"На дворовых территориях области расположено 1860 детских игровых и спортивных площадок, укомплектованных 7322 единицами оборудования. Отремонтировано 580 единиц, еще 61 заменена. Проводим работы и по демонтажу неисправного оборудования", — подчеркнул Шульга.

На данный момент на балансе предприятий ЖКХ Минской области находится около 4300 дворовых территорий жилых домов площадью 19 млн кв. м.