Беларусь с сожалением восприняла выход США из ДРСМД - МИД

Источник материала: Интерфакс

Республика Беларусь с сожалением восприняла выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ведущий к прекращению его действия, сообщили в МИД Беларуси.

"ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры. Договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения. Прекращение действия ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе", - говорится в официальном сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Будучи ответственной и последовательной стороной ДРСМД, Беларусь была готова участвовать в любых конструктивных усилиях по сохранению его жизнеспособности.

"Мы неоднократно предлагали решать проблемные вопросы посредством профессионального и взаимоуважительного диалога в рамках предусмотренных Договором механизмов. К сожалению, наши предложения остались без ответа", - отметили в МИД Беларуси.

В складывающейся ситуации Беларусь призывает все заинтересованные государства по обе стороны Атлантики предпринять максимум усилий, чтобы предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте. Беларусь готова к конструктивной и целенаправленной работе для достижения этой цели.