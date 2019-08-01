|
Куда пойти в Минске 3-4 августа
Источник материала: Интерфакс
Вечеринка в кубинском стиле, ностальгия по девяностым и нулевым, блюда с остринкой... Что предлагают в первые выходные августа минчанам и гостям города?
Рок за Бобров
3 августа на аэродроме "Боровая" около Минска стартует фестиваль
Кубинская вечеринка в центре Минска
В субботу в пространстве “Ок16” пройдет бесплатная
Концепция вечеринки: мини-отпуск - лимбо, пинг-понг, баланс-борды и десятки других активностей для "самых ловких и творческих".
Праздник корейской культуры
В Верхнем городе пройдет праздник корейской культуры. Что предлагают гостям: послушать традиционную музыку, потанцевать под К-Pop, продегустировать корейские блюда и многое другое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечеринка в кубинском стиле, ностальгия по девяностым и нулевым, блюда с остринкой... Что предлагают в первые выходные августа минчанам и гостям города? Рок за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)