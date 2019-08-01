Куда пойти в Минске 3-4 августа

Источник материала: Интерфакс

Вечеринка в кубинском стиле, ностальгия по девяностым и нулевым, блюда с остринкой... Что предлагают в первые выходные августа минчанам и гостям города?

Рок за Бобров

3 августа на аэродроме "Боровая" около Минска стартует фестиваль "Рок за Бобров" . Ведущие - Помидоров и Дудь. За музыку отвечают: Мумий Тролль, Баста, Ляпис-98, Монеточка, Дай дорогу, Петля пристрастия... - 12 часов любимых песен.

Кубинская вечеринка в центре Минска

В субботу в пространстве “Ок16” пройдет бесплатная кубинская вечеринка . "Знойный уголок Острова Свободы, с неповторимой атмосферой Кубы, аутентичными ритмами Гаваны, жаркими гостями и соблазнительным стрит-фудом" обещают организаторы.

Концепция вечеринки: мини-отпуск - лимбо, пинг-понг, баланс-борды и десятки других активностей для "самых ловких и творческих".

Праздник корейской культуры

В Верхнем городе пройдет праздник корейской культуры. Что предлагают гостям: послушать традиционную музыку, потанцевать под К-Pop, продегустировать корейские блюда и многое другое.