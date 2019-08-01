Россельхознадзор снял запрет на поставки сливок с Горецкого пищевого комбината

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 3 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом, производимых "Горецким пищевым комбинатом".

Решение принято на основании полученных гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, говорится в сообщении службы.

Отправляемая в Россию продукция этого предприятия должна быть выработана с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Как сообщалось, с 31 июля Россельхознадзор разрешил поставки пастеризованных сливок наливом с еще двух белорусских предприятий - ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат").