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Россельхознадзор снял запрет на поставки сливок с Горецкого пищевого комбината
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор с 3 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом, производимых "Горецким пищевым комбинатом".
Решение принято на основании полученных гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, говорится в сообщении службы.
Отправляемая в Россию продукция этого предприятия должна быть выработана с 3 августа и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Как сообщалось, с 31 июля Россельхознадзор разрешил поставки пастеризованных сливок наливом с еще двух белорусских предприятий - ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат").
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Россельхознадзор с 3 августа отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию пастеризованных сливок наливом, производимых "Горецким пищевым...
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