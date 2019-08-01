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БелАЗ нашел контрафакт в Кемеровской области

02.08.2019 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БелАЗ провел рейд в Кемеровской области для выявления контрафактных запчастей и незаконного использования своего товарного знака, сообщает пресс-служба предприятия.

Специалисты и представители служб безопасности ОАО «БЕЛАЗ», Торгового дома «БЕЛАЗ» и официального дилера в регионе по приглашению двух горнодобывающих предприятий Кемеровской области провели осмотр запасных частей к карьерным самосвалам БелАЗ, хранящихся на складах.

В результате выявлены контрафактные запчасти, поставленные недобросовестными поставщиками под видом продукции Белорусского автомобильного завода.

Правоохранительные органы совместно с представителями службы безопасности дилерской компании «БЕЛАЗ-24» осмотрели офис одной из компаний в Кемерове, незаконно использовавшей товарный знак «БЕЛАЗ», изъяты образцы документов внешней визуализации с логотипом «БЕЛАЗ».


Материалы по итогам рейда направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Эксперты БелАЗа дали рекомендации сотрудникам складов, служб снабжения и экономической безопасности по правильному хранению оригинальных запасных частей производства ОАО «БЕЛАЗ», провели обучение правилам входного контроля качества поставляемых комплектующих с целью определения контрафактной продукции.
 
 
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БелАЗ провел рейд в Кемеровской области для выявления контрафактных запчастей и незаконного использования своего товарного знака, сообщает пресс-служба...
 
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