Но, похоже, не все в полной мере осознают, чего на самом деле БАТЭ стоило поражение от "Русенборга" с точки зрения денег. Кажется, еврокубковая жизнь продолжается в Лиге Европы: поднапрячься с "Сараево", поднапрячься с тем, кто выпадет в раунде плей-офф, — а там уже осень, группа, можно заработать.





Можно. Но не фантастические деньги, которые крутятся в Лиге чемпионов.





Идеальный вариант — добраться до группы Лиги чемпионов. Это одним махом 15,25 млн евро, которые закрыли бы все потребности БАТЭ и создали подушку безопасности на следующие год-два. При том что и в самой группе можно хорошо заработать за победы (2,7 млн евро) и ничьи (0,9 млн евро). Плюс борисовчанам вне зависимости от результатов полагались бы еще несколько миллионов евро из маркетингового пула (сумма зависит от ТВ-рынка страны) и за рейтинг среди 32 участников группового раунда (вычисляется за последние 10 лет в еврокубках; минимальная доля, на которую может рассчитывать клуб, — 1,108 млн евро).





Это красиво, но сложно. В группе ЛЧ БАТЭ не играл с 2015 года.









Осязаемая цель — раунд плей-офф Лиги чемпионов. В этом году, например, для ее выполнения нужно было пройти "Русенборг", а затем "Марибор". Непросто, но кто скажет, что задача запредельна? В Тронхейме до 73-й минуты даже при слабой игре именно БАТЭ проходил дальше. Если остается продержаться 17 минут — шансы точно есть.





Дойти до раунда плей-офф Лиги чемпионов, проиграть там и вылететь прямо в группу Лиги Европы — финансовая мечта клуба-середняка. Вылет из раунда плей-офф ЛЧ — 5 млн евро, попадание в группу ЛЕ — еще 2,92 млн евро. 7,92 млн евро — гарантия того, что с бюджетом на следующий сезон проблем не возникнет. Плюс, опять же, можно добрать за счет побед, ничьих, маркетингового пула и выплат на основе рейтинга среди 32 участников группового этапа ЛЕ. К этому мы еще вернемся.





Пока зафиксируем: пройти "Русенборг" и "Марибор" = одномоментно 7,92 млн евро.









Лига чемпионов и Лига Европы: почувствуйте разницу





А теперь давайте считать, на что реально претендуют борисовчане в этом евросезоне. Возможны два сценария.





Первый: БАТЭ не выйдет в группу ЛЕ. В этом случае "желто-синим" будут положены лишь выплаты солидарности. К этому моменту борисовчанам причитается:





260 тысяч евро — как чемпиону страны;

280 тысяч евро — за участие в 1-м квалификационном раунде ЛЧ;

380 тысяч евро — за у тие во 2-м квалификационном раунде ЛЧ;

280 тысяч евро — за участие в 3-м квалификационном раунде ЛЕ.





Суммарно — 1,2 млн евро. Если БАТЭ пройдет "Сараево", но проиграет в раунде плей-офф ЛЕ — это еще 300 тысяч евро.









То есть, не добравшись до группы, борисовчане могут рассчитывать лишь на 1,5 млн евро. Очевидно, что этого мало чтобы чувствовать себя финансово комфортно.





Если белорусский чемпион победит и "Сараево", и соперника по раунду плей-офф, то наступит второй сценарий: БАТЭ выходит в группу ЛЕ.





В этом случае БАТЭ получит 2,92 млн евро за выход в группу ЛЕ, а также за ним сохранятся выплаты за квалификационные раунды ЛЧ и ЛЕ, исключая раунд плей-офф, — 940 тысяч евро. То есть — суммарно 3,86 млн евро.





Кроме того, в группе ЛЕ есть те же бонусы, что и в группе ЛЧ, но суммы гораздо меньше:





победа в группе ЛЕ — 570 тысяч евро (против 2,7 млн в ЛЧ);

ничья в группе ЛЕ — 190 тысяч евро (против 0,9 млн в ЛЧ);

выплаты на основе рейтинга среди 32 участников группового раунда — стоимость одной доли 71430 евро (против 1,108 млн евро в ЛЧ: лучше быть последним по рейтингу в группе ЛЧ, чем иметь 15 долей среди участников ЛЕ);

маркетинговый пул — зависит от доли ТВ-рынка страны, но в ЛЕ в общий котел бросают 168 млн евро, а в ЛЧ — 292 млн (БАТЭ в любом случае на серьезный кусок здесь не рассчитывает).





БАТЭ уже доказал, что в Лиге Европы конкурентен и может выходить в плей-офф. Поэтому также надо держать в уме следующие призовые:





выход из группы с 1-го места — 1 млн евро;

выход из группы со 2-го места — 0,5 млн евро;

участие в 1/16 финала ЛЕ — 0,5 млн евро.





А теперь рассчитываем самое оптимистичное развитие событий: БАТЭ героически добирается до группы ЛЕ (2,92 млн евро), там всех рвет, одерживая, допустим, четыре победы (2,28 млн евро) и занимая первое место в группе (1 млн евро), выбывает в 1/16 финала (0,5 млн евро). Плюс за клубом остаются 0,94 млн евро, заработанные в квалификационных раундах ЛЧ и ЛЕ. В сумме это 7,64 млн евро — меньше, чем 7,92, которые БАТЭ получил бы, дойдя до раунда плей-офф Лиги чемпионов и больше ничего не делая! Ну, может, вышло бы в итоге чуть больше за счет выплат за рейтинг и из маркетингового пула. Но существенно это сумму борисовских призовых не изменило бы.





Итого: БАТЭ выбыл из ЛЧ, и сейчас борисовчанам нужно выдать свой лучший еврокубковый результат в истории, чтобы приблизиться к тем деньгам, которые они получили бы, пройди "Русенборг" и "Марибор". А если не выдадут, это сильно ударит по клубному бюджету.





Вот такая цена поражения в Тронхейме.



