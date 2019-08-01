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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Лукашенко и Шавкат Мирзиёев еще раз подвели итоги состоявшихся накануне в Минске переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.
Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное для него время.
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Новости Беларуси. По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и...
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