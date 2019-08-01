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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана

02.08.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Александра Лукашенко и Шавкат Мирзиёев еще раз подвели итоги состоявшихся накануне в Минске переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана

Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное для него время.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и...
 
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