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В свежем номере «СП» читайте!

02.08.2019 18:57 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

3 августа выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».

В свежем номере «СП» читайте!

  • в Хотыничах — первый экипаж-тысячник на уборке зерна. Подробно о церемонии награждения — в бумажной версии газеты;
  • 1 августа отметил 95-й День рождения ветерана Великой Отечественной войны Иосиф Курлович. О том, как его чествовали, в завтрашнем номере «СП»;
  • о результатах вступительной кампании сообщает Комитет госконтроля;
  • к Дню рождения — рассказ о станции Мальковичи и ее работниках;
  • годичный контракт станет меньше. О поправках в трудовом кодексе рассказывает председатель районного объединения профсоюзов Наталья Кондратович;
  • поэзия Короткевич и 33 крестника. Удивительно интересный человек Саак Антанесян пообщался с ганцевичанами в городской библиотеке;
  • о старых книгах и повевах древности — из уст Аллы Хваль, директора районной централизованной библиотечной системы;
  • достойны памяти людской: рассказ о легендарной учительнице из Огаревич Эмилии Хрущик;
  • компетентно о том, насколько повысились пенсии и пособия;
  • подробная программа телепередач, прогноз погоды и гороскоп на неделю.

 

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3 августа выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе». в Хотыничах — первый экипаж-тысячник на уборке зерна. Подробно о церемонии
 
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