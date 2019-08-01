В свежем номере «СП» читайте!

3 августа выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».

в Хотыничах — первый экипаж-тысячник на уборке зерна. Подробно о церемонии награждения — в бумажной версии газеты;

1 августа отметил 95-й День рождения ветерана Великой Отечественной войны Иосиф Курлович. О том, как его чествовали, в завтрашнем номере «СП»;

о результатах вступительной кампании сообщает Комитет госконтроля;

к Дню рождения — рассказ о станции Мальковичи и ее работниках;

годичный контракт станет меньше. О поправках в трудовом кодексе рассказывает председатель районного объединения профсоюзов Наталья Кондратович;

поэзия Короткевич и 33 крестника. Удивительно интересный человек Саак Антанесян пообщался с ганцевичанами в городской библиотеке;

о старых книгах и повевах древности — из уст Аллы Хваль, директора районной централизованной библиотечной системы;

достойны памяти людской: рассказ о легендарной учительнице из Огаревич Эмилии Хрущик;

компетентно о том, насколько повысились пенсии и пособия;