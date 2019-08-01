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Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки

02.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки

Отправились за новыми эмоциями, отдыхом на природе и романтикой песен у костра.

Радунские ребята решили пройтись туристическими тропами, научиться ориентироваться на местности. Дотишские традиционно постигали премудрости службы пограничников местной погранзаставы. В свободное от основных занятий время школьники встречались на спортивных состязаниях. А спортландия «Лето в кедах» позвала не только детей, но и друзей-пограничников.

Спортивные баталии развернулись на школьном стадионе. Болельщики заняли удобные места: кто-то уселся на скамейки, а кто-то устроился прямо на траве. Все активно принялись болеть за «своих». Большую поддержку имели детские команды — из дотишского лагеря «Патриот» во главе с капитаном Даниелем Линго и радунского «Адреналин» — с Даниелем Эйсмунтом. Пожалуй, наибольшее количество возгласов одобрения получила единственная девушка в радунской команде — Ангелина Тубелевич. А в адрес спортсменов-пограничников (капитан Роман Шугальский) зрители время от времени намеренно, полушутя выкрикивали: «Медленнее», «Ну, промажь!»


Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки

Изо всех сил спортсмены старались не подвести болельщиков. Да и соревноваться было в удовольствие: спортинвентарь — отличный. Кстати, его в марте текущего года по поручению Президента Беларуси местные школьники получили в подарок от Министерства образования. Игроки испытали себя на меткость, ловкость, быстроту и выносливость. Они достойно справились со сложными эстафетами. Мастерски управлялись с мячами, смело пробирались через «туннель», точно попадали в корзину и многое другое.


Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки

Казалось, у школьников неисчерпаемое количество энергии. Уже на первых этапах спортландии они показали: взрослые им не конкуренты. Так и получилось: команда пограничников в итоге заняла третье место. Практически до конца соревнования сохранялась интрига: кто же будет сильнейшей командой — радунцы или дотишцы. Приложив огромные усилия, победу праздновали «патриоты», а команда «Адреналин» заняла вторую позицию.


Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки
Пятьдесят школьников района отправились в палаточные лагеря, расположившиеся у лесной опушки рядом с агрогородком Дотишки

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 51
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Отправились за новыми эмоциями, отдыхом на природе и романтикой песен у костра. Радунские ребята решили пройтись туристическими тропами, научиться...
 
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