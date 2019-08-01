Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





Четыре дня и три ночи

С 25 по 28 июля первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица в составе команды Гродненщины принимала участие в международном молодежном лагере «Бе-La-Русь». Более двух десятилетий он собирает на Витебщине рядом с Курганом Дружбы — на стыке границ Беларуси, Латвии и России — участников из трех стран. В этом сезоне в программе лагеря были волейбол, футбол, дартс, перетягивание каната, интеллектуальные игры, фестиваль песен у костра, онлайн-шоу StandUp и шуточный костюмированный забег. По итогам четырехдневной встречи команда Гродненской области стала победительницей соревнований по волейболу и заняла третье общекомандное место.

Щедрые «Скарбы Гродзеншчыны»

27 июля в Свислочи прошел региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гродзеншчыны». На многочисленных площадках была широко представлена культура и ремесла наших предков, песенное творчество фольклорных коллективов, национальная белорусская кухня. В фестивале приняли участие творческие коллективы Вороновщины.

Вороновский районный центр культуры и народного творчества награжден дипломом лауреата II степени в номинации «Лепшае прыгатаванне традыцыйнай стравы». В числе лучших поощрен и фольклорный коллектив Дотишского центра культуры и досуга «Вянок». Наши земляки вернулись с фестиваля не только с победами, но и ценными подарками.

Заступили на медицинский пост

Двенадцать молодых специалистов прибыли на свое первое рабочее место в Вороновскую ЦРБ. На малую родину вернулись выпускники высших и средних профильных учреждений: 7 врачей, 3 помощника врача, фельдшер-лаборант и 8 медицинских сестер. Среди кадрового пополнения — врач общей практики, инфекционист, невролог, хирург, анестезиолог-реаниматолог, акушеры-гинекологи.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.