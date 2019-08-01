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Союзный договор: Лукашенко поручил ускорить согласование программы интеграции

02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству ускорить согласование с Россией интеграционной программы в рамках Союзного договора.

«Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны. Они обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов, докладов. Нужны конкретные предложения», – сказал Лукашенко.

Еще одна тема – решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией. Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу в этом направлении. В планах также – расширение территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами.



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Президент Беларуси также дал задание МИДу активизировать решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
 
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