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Союзный договор: Лукашенко поручил ускорить согласование программы интеграции
02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству ускорить согласование с Россией интеграционной программы в рамках Союзного договора.
Еще одна тема – решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией. Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу в этом направлении. В планах также – расширение территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами.
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Президент Беларуси также дал задание МИДу активизировать решение визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
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