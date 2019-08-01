ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кокорину и Мамаеву предрекли отказ в УДО

02.08.2019 20:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вероятнее всего, откажут в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Р-Спорту» сообщил адвокат Александр Грибаков.



Он обратил внимание на то, что дело футболистов имело широкий общественный резонанс. «Когда мы смотрим на статистику социально значимых дел, то видим, что количество ходатайств по УДО удовлетворяется реже. Наверное, им откажут», — полагает юрист.

Ранее 2 августа стало известно, что игроки подали ходатайство об УДО. Заявления поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области.

Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии №4 в Белгородской области. Спортсмены были этапированы в колонию 4 июля. Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев — к одному году и пяти месяцам.


Футболисты находились под стражей с октября 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вероятнее всего, откажут в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Р-Спорту»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джонсон повесил в кабинете часы с обратным отсчетом до дня Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика