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Джонсон повесил в кабинете часы с обратным отсчетом до дня Brexit
Источник материала: Партизан
Джонсону теперь будет легче следить за временем, оставшимся до Brexit.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своем офисе часы — счетчик времени до крайней даты Brexit.
Часы с обратным отсчетом доставили 1 августа в офис премьера на лондонской Даунинг-стрит, 10, сообщает
Электронное табло показывает время, оставшееся до 23:00 31 октября (по Гринвичу) — крайней отсрочки Brexit, которую установил для Великобритании Евросоюз. По состоянию на 2 августа до этой даты остается 90 дней.
Стоимость часов — около 500 фунтов стерлингов ($600).
Как уточняет The Daily Mail, днем ранее аналогичные часы в штаб-квартире консерваторов продемонстрировал новый лидер Консервативной партии Джеймс Клеверли.
Ранее Джонсон заявлял, что считает допустимым «жесткий» Brexit — выход Британии из ЕС без утвержденного двустороннего соглашения. Он также гарантировал, что Лондон в любом случае выйдет из Евросоюза до 31 октября 2019 года,
24 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.
Ранее Джонсон выиграл внутрипартийные выборы у главы МИД Джереми Ханта.
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Джонсону теперь будет легче следить за временем, оставшимся до Brexit.
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