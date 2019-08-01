Джонсон повесил в кабинете часы с обратным отсчетом до дня Brexit









Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своем офисе часы — счетчик времени до крайней даты Brexit.





The Daily Mail. Сообщается, что их разместят в личном кабинете Джонсона. Часы с обратным отсчетом доставили 1 августа в офис премьера на лондонской Даунинг-стрит, 10, сообщаетСообщается, что их разместят в личном кабинете Джонсона.





Электронное табло показывает время, оставшееся до 23:00 31 октября (по Гринвичу) — крайней отсрочки Brexit, которую установил для Великобритании Евросоюз. По состоянию на 2 августа до этой даты остается 90 дней.





Стоимость часов — около 500 фунтов стерлингов ($600).





Как уточняет The Daily Mail, днем ранее аналогичные часы в штаб-квартире консерваторов продемонстрировал новый лидер Консервативной партии Джеймс Клеверли.









пишет Новое время. Ранее Джонсон заявлял, что считает допустимым «жесткий» Brexit — выход Британии из ЕС без утвержденного двустороннего соглашения. Он также гарантировал, что Лондон в любом случае выйдет из Евросоюза до 31 октября 2019 года,Новое время.





24 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.





Ранее Джонсон выиграл внутрипартийные выборы у главы МИД Джереми Ханта.



