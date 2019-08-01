Все члены команды Зеленского написали заявления на увольнение

Владимир Зеленский добавил, что такое же заявление об увольнении, которое написал глава Администрации президента Андрей Богдан, написали «все в его команде».





«Мы не держимся власти. Мы — все ключевые люди, которые пришли со мной — с самого начала согласились, что мы будем писать заявления на увольнение. Если общество или президент посчитают, что тот или иной человек не справляется с поставленными Украиной задачами, тогда в любой момент этот человек, не занимая кресло, уйдет в отставку».





Комментируя событие Андрей Богдан заявил, что не знает, как это заявление попало в интернет.





«Я написал заявление, все написали. Я не знаю, как это появилось в интернете. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб».









Напомним, 1 августа украинский СМИ распространили фото с заявлением Богдана об увольнении с должности исходя из «собственного желания».





Заместитель управляющего делами президента Руслан Рябошапка отрицал, что глава АПУ Андрей Богдан подал в отставку.





Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана юридическим советником Администрации президента. В 2010-2014 годах Богдан занимал должность уполномоченного по борьбе с коррупцией в Кабмине Николая Азарова.