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Все члены команды Зеленского написали заявления на увольнение

02.08.2019 20:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления на увольнение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана. Об этом он заявил журналистам в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский добавил, что такое же заявление об увольнении, которое написал глава Администрации президента Андрей Богдан, написали «все в его команде».

«Мы не держимся власти. Мы — все ключевые люди, которые пришли со мной — с самого начала согласились, что мы будем писать заявления на увольнение. Если общество или президент посчитают, что тот или иной человек не справляется с поставленными Украиной задачами, тогда в любой момент этот человек, не занимая кресло, уйдет в отставку».

Комментируя событие Андрей Богдан заявил, что не знает, как это заявление попало в интернет.

«Я написал заявление, все написали. Я не знаю, как это появилось в интернете. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб».


Напомним, 1 августа украинский СМИ распространили фото с заявлением Богдана об увольнении с должности исходя из «собственного желания».

Заместитель управляющего делами президента Руслан Рябошапка отрицал, что глава АПУ Андрей Богдан подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана юридическим советником Администрации президента. В 2010-2014 годах Богдан занимал должность уполномоченного по борьбе с коррупцией в Кабмине Николая Азарова.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления на увольнение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана. Об этом он заявил...
 
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