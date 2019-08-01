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"Есть в составе "Дняпра" такой деятель, безголовый, — Хвалько. Даже не извинился"

02.08.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник "Минска" Юрий Остроух рассказал корреспондентам "Прессболе" о своей тяжелой травме, которую он получил в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с "Дняпром". Из-за повреждения крестообразных связок футболист выбыл до конца сезона.



История моей травмы проста. Она случилась в четвертом туре во встрече с "Дняпром", на искусственном поле стадиона ФК "Минск". Во время предсезонки тренировались также на синтетике, но, когда потеплело, перешли на натуральное поле стадиона "Торпедо". Конечно, постоянно чередовать траву и искусственное покрытие никому из футболистов не нравится. Потренируешься неделю на одном, потом на другом — сразу же сказывается на коленях, на приводящей мышце. Нужно определенное время, чтобы привыкнуть. 


Впрочем, в моем случае синтетика совсем ни при чем. Просто есть в составе соперника один такой деятель, безголовый, — Хвалько. Многие замечают, что часто играет грубо. Ударил в левую ногу поверх колена, она ушла в сторону. Через неделю сделал МРТ — оказалось, надрыв боковой связки, растяжение крестообразной, внутренний надрыв — короче, полный "букет". При этом соперник даже не позвонил и не извинился. Думаю, это о многом говорит.
 
Теги: Минск
 
 
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Защитник "Минска" Юрий Остроух рассказал корреспондентам "Прессболе" о своей тяжелой травме, которую он получил в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с "Дняпром"....
 
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