"Есть в составе "Дняпра" такой деятель, безголовый, — Хвалько. Даже не извинился"





История моей травмы проста. Она случилась в четвертом туре во встрече с "Дняпром", на искусственном поле стадиона ФК "Минск". Во время предсезонки тренировались также на синтетике, но, когда потеплело, перешли на натуральное поле стадиона "Торпедо". Конечно, постоянно чередовать траву и искусственное покрытие никому из футболистов не нравится. Потренируешься неделю на одном, потом на другом — сразу же сказывается на коленях, на приводящей мышце. Нужно определенное время, чтобы привыкнуть.









Впрочем, в моем случае синтетика совсем ни при чем. Просто есть в составе соперника один такой деятель, безголовый, — Хвалько. Многие замечают, что часто играет грубо. Ударил в левую ногу поверх колена, она ушла в сторону. Через неделю сделал МРТ — оказалось, надрыв боковой связки, растяжение крестообразной, внутренний надрыв — короче, полный "букет". При этом соперник даже не позвонил и не извинился. Думаю, это о многом говорит.











