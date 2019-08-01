В Беларуси туризм отделят от спорта и выделят в отдельное ведомство?

– Мы выросли из коротких штанишек спорттуризма. В Беларуси туризм пора сделать отдельной отраслью экономики, либо скомбинировать с каким-либо экономическим блоком. Данная мера необходима для четкого выстраивания экономической политики в туризме, так как здесь – деньги, бизнес, – уверен глава департамента.





Сейчас в Беларуси много внимания государством уделяется на развитие туротрасли, ведется активное обсуждение возможностей по пересмотру системы государственного управления в туризме.





– Процессы эти долгие и капиталоемкие, – уточнил Молчан и добавил. – Что на данный момент в стране действует госпрограмма «Беларусь гостеприимная», рассчитанная до 2020 года. В рамках программы ведется госфинансирование развития туризма. В основном финансы направляются на кадровое, методологическое, а также научно-техническое сопровождение – то есть, прежде всего, повышение квалификации специалистов.









Во втором блоке программы заложено повышение уровня маркетинга: международные выставки, визиты в Беларусь ведущих представителей туристической индустрии со всего мира и т.д.





– Всего в прошлом году на финансирование программы было затрачено немногим более 3 миллионов рублей. В странах-соседках эти суммы превышают десятки миллионов долларов, – подсчитал директора туристического департамента.





Резюмируя, Андрей Молчан подчеркнул, что в Беларуси «неплохой продукт» достаточное количество гостиниц, достопримечательностей, локаций, но «продать его пока не получается».