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Фотофакт: Шуневич после отставки меняет имидж
Источник материала: Партизан
Председатель Наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич встретился с генеральным директором клуба Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.
Экс-министр внутренних дел обсудил с наставниками селекционную кампанию, подготовку команды к сезону и цели на регулярный чемпионат. Но прежде была поставлена задача плодотворно провести августовскую часть сбора, включающую в себя турниры в Нижнем Новгороде и Риге, а также финал четырех Кубка Салея. В заключительный месяц лета необходимо заложить фундамент для удачного старта в предстоящем сезоне, определиться с игроками, которые останутся в команде по истечении пробных контрактов, а также завершить поиски сильных исполнителей для усиления состава, отмечает
Обращает внимание, что Шуневич уже не гладко выбрит, как в бытность министром, а отращивает бороду и усы.
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Председатель Наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич встретился с генеральным директором клуба Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.
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