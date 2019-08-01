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Фотофакт: Шуневич после отставки меняет имидж

02.08.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич встретился с генеральным директором клуба Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.



Экс-министр внутренних дел обсудил с наставниками селекционную кампанию, подготовку команды к сезону и цели на регулярный чемпионат. Но прежде была поставлена задача плодотворно провести августовскую часть сбора, включающую в себя турниры в Нижнем Новгороде и Риге, а также финал четырех Кубка Салея. В заключительный месяц лета необходимо заложить фундамент для удачного старта в предстоящем сезоне, определиться с игроками, которые останутся в команде по истечении пробных контрактов, а также завершить поиски сильных исполнителей для усиления состава, отмечает hcdinamo.by.

Обращает внимание, что Шуневич уже не гладко выбрит, как в бытность министром, а отращивает бороду и усы. 
 
 
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Председатель Наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич встретился с генеральным директором клуба Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды.
 
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