Фотофакт: Шуневич после отставки меняет имидж

Экс-министр внутренних дел обсудил с наставниками селекционную кампанию, подготовку команды к сезону и цели на регулярный чемпионат. Но прежде была поставлена задача плодотворно провести августовскую часть сбора, включающую в себя турниры в Нижнем Новгороде и Риге, а также финал четырех Кубка Салея. В заключительный месяц лета необходимо заложить фундамент для удачного старта в предстоящем сезоне, определиться с игроками, которые останутся в команде по истечении пробных контрактов, а также завершить поиски сильных исполнителей для усиления состава, отмечает